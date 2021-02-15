Снігопади тривають: столицю розчищають майже 500 одиниць спецтехніки (фото)

Дороги і тротуари обробляються протиожеледеними засобами

У Києві знову сніжить і, за оновленим прогнозом, снігопади продовжаться цього тижня.

Тож, прибирання снігу у столиці не припиняється, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Упродовж ночі на дорогах, мостах й тротуарах міста працювало 323 одиниці спецтехніки. Очищали зупинки громадського транспорту й 232 працівники у складі 38 бригад з ручного прибирання.

Також продовжувались роботи з вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі.

Нині у столиці працюють 458 одиниць спецтехніки, а також близько 500 працівників у складі 69 бригад з ручного прибирання. Зранку мости й шляхопроводи, підйоми і спуски, покриття з бруківки, сходи і зупинки громадського транспорту почали обробляти протиожеледеними засобами.

«Київавтодор» закликає водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції.