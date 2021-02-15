  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Морози до 20 градусів: де можна зігрітися в Києві (адреси)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У пунктах обігріву кожен може випити гарячого чаю та перепочити - Морози до 20 градусів: де можна зігрітися в Києві (адреси)
    У пунктах обігріву кожен може випити гарячого чаю та перепочити
    Фото з відкритих джерел

    У столиці працюють 33 пункти обігріву

    Цього тижня в Києві утримається холодна погода, вночі очікується зниження температури повітря до -20°. У Департаменті муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації нагадують, що у столиці функціонують 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі.

    Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг. У пунктах чергують працівники Муніципальної охорони, які слідкують за порядком.

    До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.

    Адреси і графік роботи пунктів обігріву в Києві

    Для перегляду натисніть на документ

    Також у Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.

    На восьми в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях зупинки великогабаритного транспорту. У наметах водії можуть зігрітися, забезпечується їжа та гарячі напої. Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.

    Теги: прогноз погоди Київ снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies