Морози до 20 градусів: де можна зігрітися в Києві (адреси)

У пунктах обігріву кожен може випити гарячого чаю та перепочити

У столиці працюють 33 пункти обігріву

Цього тижня в Києві утримається холодна погода, вночі очікується зниження температури повітря до -20°. У Департаменті муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації нагадують, що у столиці функціонують 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі.

Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг. У пунктах чергують працівники Муніципальної охорони, які слідкують за порядком.

До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.

Адреси і графік роботи пунктів обігріву в Києві

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Також у Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.

На восьми в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях зупинки великогабаритного транспорту. У наметах водії можуть зігрітися, забезпечується їжа та гарячі напої. Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.