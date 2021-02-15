Понад дві сотні спецмашин розчищають Київщину від снігу

Проїзд на автошляхах Київщини місцевого та державного значень забезпечений

На дорогах Київщини місцями ожеледиця

Упродовж минулої ночі автошляхи Київської області чистили від снігу 232 спецмашини. Ще більше сотні одиниць спецтехніки знаходились у режимі чергування. Також над розчищенням доріг регіону працювали майже 300 людей із бригад ручного прибирання.

Про це повідомили в Департаменті регіонального розвитку Київської облдержадміністрації.

Профільні служби продовжують фіксувати на дорогах місцями ожеледицю. Проте загалом, згідно з офіційною інформацією, проїзд на автошляхах місцевого та державного значень забезпечений.

Паралельно аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, яке було частково порушене в деяких населених пунктах Обухівського району через несприятливі погодні умови. Йдеться про окремі вулиці в Лосятині, Саливонках, Пінчуках, Степовому та Гребінках.

Натомість проблем із постачанням води, тепла та газу впродовж минулої доби на Київщині зафіксовано не було.

Як повідомлялося, упродовж ночі на дорогах, мостах й тротуарах Києва працювало 323 одиниці спецтехніки. Очищали зупинки громадського транспорту й 232 працівники у складі 38 бригад з ручного прибирання.

Також продовжувались роботи з вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі.

Нині у столиці працюють 458 одиниць спецтехніки, а також близько 500 працівників у складі 69 бригад з ручного прибирання