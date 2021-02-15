Понад дві сотні спецмашин розчищають Київщину від снігу
На дорогах Київщини місцями ожеледиця
Упродовж минулої ночі автошляхи Київської області чистили від снігу 232 спецмашини. Ще більше сотні одиниць спецтехніки знаходились у режимі чергування. Також над розчищенням доріг регіону працювали майже 300 людей із бригад ручного прибирання.
Про це повідомили в Департаменті регіонального розвитку Київської облдержадміністрації.
Профільні служби продовжують фіксувати на дорогах місцями ожеледицю. Проте загалом, згідно з офіційною інформацією, проїзд на автошляхах місцевого та державного значень забезпечений.
Паралельно аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, яке було частково порушене в деяких населених пунктах Обухівського району через несприятливі погодні умови. Йдеться про окремі вулиці в Лосятині, Саливонках, Пінчуках, Степовому та Гребінках.
Натомість проблем із постачанням води, тепла та газу впродовж минулої доби на Київщині зафіксовано не було.
Як повідомлялося, упродовж ночі на дорогах, мостах й тротуарах Києва працювало 323 одиниці спецтехніки. Очищали зупинки громадського транспорту й 232 працівники у складі 38 бригад з ручного прибирання.
Також продовжувались роботи з вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі.
Нині у столиці працюють 458 одиниць спецтехніки, а також близько 500 працівників у складі 69 бригад з ручного прибирання