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    Негода у США. Через шторм 270 тисяч жителів Орегону сиділи без електрики (фото)

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    Протягом всього тижня погода сипатиме снігом у США - Негода у США. Через шторм 270 тисяч жителів Орегону сиділи без електрики (фото)
    Протягом всього тижня погода сипатиме снігом у США
    Фото: Clypian

    У штаті Орегон оголосили надзвичайний стан

    В американському штаті Орегон через зимовий шторм сотні тисяч людей залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан. Про це повідомило видання The Associated Press.

    Шторм накрив північний захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тисяч жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону.

    Екстремальні умови, втрата електроенергії і проблеми з транспортом спонукали губернатора Орегона Кейт Браун оголосити надзвичайний стан у штаті. Станом на 15 лютого живлення штату поступово відновлюється.

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    Негода у США. Через шторм 270 тисяч жителів Орегону сиділи без електрики (фото)
    Негода у США. Через шторм 270 тисяч жителів Орегону сиділи без електрики (фото)
    Негода у США. Через шторм 270 тисяч жителів Орегону сиділи без електрики (фото)
    Негода у США. Через шторм 270 тисяч жителів Орегону сиділи без електрики (фото)
    Негода у США. Через шторм 270 тисяч жителів Орегону сиділи без електрики (фото)
    Негода у США. Через шторм 270 тисяч жителів Орегону сиділи без електрики (фото)

    Наразі зимові шторми та сильний холод торкнулися більшої частини західних частин США. Національна служба погоди заявила, що в Орегоні та Айдайо випаде майже 40 см снігу. Протягом всього тижня погода сипатиме снігом та лютуватиме у цих штатах.

    Нагадаємо, 1 лютого Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.

    Днями масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася в американському штаті Техас. Через складні погодні умови, а саме обмерзання автошляху, зіштовхнулися 133 автомобілі. Унаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули і 65 постраждали.

    Теги: США надзвичайний стан шторм
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