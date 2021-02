Негода у США. Через шторм 270 тисяч жителів Орегону сиділи без електрики (фото)

В американському штаті Орегон через зимовий шторм сотні тисяч людей залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан. Про це повідомило видання The Associated Press.

Шторм накрив північний захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тисяч жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону.

Екстремальні умови, втрата електроенергії і проблеми з транспортом спонукали губернатора Орегона Кейт Браун оголосити надзвичайний стан у штаті. Станом на 15 лютого живлення штату поступово відновлюється.

Наразі зимові шторми та сильний холод торкнулися більшої частини західних частин США. Національна служба погоди заявила, що в Орегоні та Айдайо випаде майже 40 см снігу. Протягом всього тижня погода сипатиме снігом та лютуватиме у цих штатах.

Here’s another look at the massive number of downed trees and branches in Bush Park following the ice storm. The occasional branch is still breaking and falling in the park from the ice. #Salem #salemoregon #oregon #icestorm #ice #clypiancoverage pic.twitter.com/NrMoxS2bjs