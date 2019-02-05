В Україні туман та ожеледиця: стало відомо про стан доріг



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Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 89 одиниця техніки та 287 робітників

Виконується обробка протиожеледними матеріалами проїзної частини дороги

Станом на 6-00 5 лютого в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях спостерігався туман. Стан покриття на автодорогах державного значення мокре, в Донецькій області місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

«Виконуються роботи з розчистки узбіччя та обробка протиожеледними матеріалами проїзної частини дороги. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 89 одиниця техніки та 287 робітників.

За повідомленням УкрГідрометцентру 5 лютого хмарно без опадів, лише на Прикарпатті, Закарпатті та північних областях вдень місцями мокрий сніг. У південних, центральних та східних областях туман, на дорогах північної половини країни подекуди ожеледиця.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у вівторок, 5 лютого, у Києві вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.