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    В Україні туман та ожеледиця: стало відомо про стан доріг

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    <p>Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі&nbsp; 89 одиниця техніки та 287 робітників</p> - В Україні туман та ожеледиця: стало відомо про стан доріг

    Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі  89 одиниця техніки та 287 робітників

    Виконується обробка протиожеледними матеріалами проїзної частини дороги

    Станом на 6-00 5 лютого в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській  та Чернівецькій областях спостерігався туман. Стан покриття на автодорогах державного значення мокре, в Донецькій області місцями ожеледиця.

    Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

    «Виконуються роботи з розчистки узбіччя  та  обробка протиожеледними матеріалами проїзної частини дороги. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі  89 одиниця техніки та 287 робітників.

    За повідомленням УкрГідрометцентру 5 лютого хмарно без опадів, лише на Прикарпатті, Закарпатті та північних областях вдень місцями мокрий сніг. У південних, центральних та східних областях туман, на дорогах північної половини країни подекуди ожеледиця.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у вівторок, 5 лютого, у Києві вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

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