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    В Україні випаде сніг. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди

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    В Україні прогнозують значне погіршення погодних умов - В Україні випаде сніг. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди
    В Україні прогнозують значне погіршення погодних умов

    Температура знизиться на 10 градусів і більше

    У суботу в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі; по Україні очікується значне зниження температури вночі до 6-12 градусів, вдень до 12-18 градусів.

    23-24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6 градусів тепла.

    На Київщині 23-24 вересня також очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру 15-20 м/с; значне зниження температури вночі до 6-11 градусів, вдень до 12-17градусів.

    Як повідомляв «Главком», на заході України у річках басейнів Сяну, Дністра 22-24 вересня очікується підйом рівнів води.

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