В Україні випаде сніг. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди



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В Україні прогнозують значне погіршення погодних умов

Температура знизиться на 10 градусів і більше

У суботу в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі; по Україні очікується значне зниження температури вночі до 6-12 градусів, вдень до 12-18 градусів.

23-24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6 градусів тепла.

На Київщині 23-24 вересня також очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру 15-20 м/с; значне зниження температури вночі до 6-11 градусів, вдень до 12-17градусів.

Як повідомляв «Главком», на заході України у річках басейнів Сяну, Дністра 22-24 вересня очікується підйом рівнів води.

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