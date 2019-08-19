Україна увійшла в топ-5 країн, де найшвидше зростає ринок фрілансерів графіка



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Найчастіше фрілансерами стають люди у віці 25−34 роки

Список найшвидшого зростання ринку фрілансерів очолили США і Британія

Американська фінансова компанія Payoneer назвала десять країн з найшвидшим зростанням ринку фрілансу за підсумками другого кварталу цього року.

Україна посіла п’яте місце, передає НВ.Бізнес.

Доповідь ґрунтується на даних 300 тис. фрілансерів та фахівців, що працюють на аутсорсі, що користуються послугами компанії.

У топ-10 країн за ростом доходів їх жителів від фрілансу потрапили:

США (зростання склало 78%); Велика Британія (59%); Бразилія (48%); Пакистан (47%); Україна (36%); Філіппіни (35%); Індія (29%); Бангладеш (27%); Росія (20%); Сербія (19%).

За даними Payoneer, кількість українців, які працюють на аутсорсингу, в порівнянні з другим кварталом минулого року зросла на 30%. Це пояснюється тим, що кожен рік університети закінчують десятки тисяч IT-фахівців.

Найчастіше фрілансерами стають люди у віці 25−34 роки (54%). На них припадає 58,3% доходів від фрілансу. Друга за чисельністю вікова група — 35−44 роки (23%). На неї припадає 26,9% доходів.