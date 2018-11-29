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    В Україні вже встановили першу новорічну ялинку

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    &nbsp;Висота дерева - 9 метрів - В Україні вже встановили першу новорічну ялинку
     Висота дерева - 9 метрів

    Днями ялинку прикрасять, а в неділю, 2 грудня, офіційно запалять на ній вогні

    У закарпатському містечку Берегово два дні тому вже встановили новорічне деревце. Про це 27 листопада повідомив міський голова Берегово Золтан Бабяк, опублікувавши фото святкового дерева в Facebook.

    «Потроху занурюємося в святкову атмосферу. На центральній площі міста вже встановили новорічну ялинку», - написав він.

    Відомо, що висота дерева - 9 метрів. Місто отримало ялинку від місцевого підприємця.

    Бабяк зазначив, що днями її прикрасять, а в неділю, 2 грудня, офіційно запалять на ній вогні.

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