У Києві заборонять продаж алкоголю вночі в МАФах і магазинах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Передбачається обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00

Заборона не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики депутати повторно підтримали проект рішення, який передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Відповідно до проекту рішення, передбачається обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00. Йдеться про заборону торгівлі вином, пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями в МАФах і стаціонарних об’єктах торгівлі. Правило не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства – кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.

«Постійна комісія Київради з питань торгівлі підтримала в цілому проект рішення про обмеження продажу алкоголю вночі. Сподіваюся документ як невідкладний буде винесено на сесію 20 вересня. Адже місто обіцяло киянам, що уже в жовтні нові правила почнуть діяти. Зазначу, що документ підтриманий і підписаний усіма фракціями в КМР, секретарем Київради та мером міста. Я переконаний, що така єдність у цьому питанні буде запорукою нашого успіху», – зазначив співавтор відповідного проекту рішення, депутат Київради Владислав Михайленко.

За його словами, цього разу місто повноцінно контролюватиме роботу МАФів і стаціонарних об’єктів торгівлі. Згідно з документом, передбачається, що Департамент міського благоустрою КМДА отримає функції контролю за підприємцями, які не виконуватимуть встановлені обмеження.

«Як це виглядатиме на практиці: при виявлені часового порушення продажу алкоголю міські інспектори складатимуть на місці протокол. Потім документ відправлятимуть на відповідні служби ліцензування, після опрацювання протоколу виноситься вирок – або відкликання ліцензії на продаж спиртного або штраф», – пояснив депутат.

У мерії переконані, що прийняття даного проекту рішення дозволить зменшити обсяги вживання алкогольних напоїв у Києві. Це у свою чергу знизить рівень злочинності та смертності, а також збільшить тривалість життя населення.

Щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю держава займає одне з перших місць у світі. Також, за даними Всесвітньо організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед дітей та молоді. Саме для вирішення цієї проблеми, пропонується впорядкувати продаж алкогольних напоїв у столиці.

Як повідомлялося, 5 вересня Кабінет міністрів України підвищив мінімальні гуртово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої.