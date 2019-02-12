В Україні за рік на 16% зросли борги за електроенергію



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На кінець 2018 року заборгованість споживачів за електроенергію становить 33 611 млн грн (з ПДВ)

Сумарна вартість спожитої електричної енергії споживачами у 2018 році (поставленої ПЗТ) склала 195 081 млн грн (з ПДВ), повідомила Кривенко

За 2018 рік споживачі в Україні збільшили заборгованість за спожиту електроенергію на 16%, або 4,67 млрд гривень.

Про це повідомила у Facebook голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко.

«Сумарна вартість спожитої електричної енергії споживачами у 2018 році (поставленої ПЗТ) склала 195 081 млн грн (з ПДВ), заборгованість споживачів на початок 2018 року - 28 942 млн грн (з ПДВ), на кінець року - 33 611 млн грн (з ПДВ). Приріст заборгованості за рік склав 16% або 4 670 млн грн», - написала Кривенко.

За її словами, відповідні дані є результатами моніторингу ліцензованої діяльності постачальників електроенергії у 2018 році.

Раніше повідомлялося, що з 1 лютого 2019 року у Києві підвищуються тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення.