В Україні заборонили бельгійську вакцину
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Усі аптеки мають знищити «Інфанрикс» або повернути його виробникові
В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування медичного імунобіологічного препарату «Інфанрикс».
Відповідне розпорядження видала Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
«Заборонити реалізацію, зберігання та застосування медичного імунобіологічного препарату «Інфанрикс» - комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, що складається з очищених дифтерійного та правцевого анатоксинів, а також суміші трьох очищених антигенів збудника кашлюку (кашлюковий анатоксин, філаментозний гемаглютинін, пертактин), адсорбованих на гідроокису алюмінію та поліомеліту у попередньо заповнених одноразових шприцах №1, у комплекті з голкою, серій АС20В348ВА, АС20В373AD, бельгійського виробництва, через ввезення в Україну з порушеннями законодавства (вказані серії препарату не пройшли державний контроль на території України)», - сказано у документі.
Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів відсторонив керівництво Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та ініціював дисциплінарне провадження.
Джерело: УНН