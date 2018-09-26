В Україні заборонили бельгійську вакцину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усі аптеки мають знищити «Інфанрикс» або повернути його виробникові

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування медичного імунобіологічного препарату «Інфанрикс».

Відповідне розпорядження видала Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

«Заборонити реалізацію, зберігання та застосування медичного імунобіологічного препарату «Інфанрикс» - комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, що складається з очищених дифтерійного та правцевого анатоксинів, а також суміші трьох очищених антигенів збудника кашлюку (кашлюковий анатоксин, філаментозний гемаглютинін, пертактин), адсорбованих на гідроокису алюмінію та поліомеліту у попередньо заповнених одноразових шприцах №1, у комплекті з голкою, серій АС20В348ВА, АС20В373AD, бельгійського виробництва, через ввезення в Україну з порушеннями законодавства (вказані серії препарату не пройшли державний контроль на території України)», - сказано у документі.

Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів відсторонив керівництво Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та ініціював дисциплінарне провадження.

Джерело: УНН