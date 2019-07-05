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    В Україні заборонили висаджувати дерева впритул до сусідньої ділянки

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    В Україні заборонили висаджувати дерева впритул до сусідньої ділянки

    Мінімальна відстань від межі суміжної земельної ділянки до кущів, повинна становити 1 м

    Новою редакцією державних будівельних норм встановлено мінімальну відстань від межі земельної ділянки, суміжної з сусідською, на якій дозволено висаджувати дерева або кущі.

    Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

    Як відзначили в прес-службі, норми стосуються лише нової садибної та дачної забудови та вступають в силу з 1 жовтня 2019 року. На інші сторони, наприклад, що межують із вулицею, ці норми не поширюються.

    Згідно з новими нормами ДБН, мінімальна відстань від межі суміжної земельної ділянки до кущів, повинна становити 1 м, до стовбурів дерев - не менше 4-6 м в залежності від крони, але не менше половини її діаметра.

    Для прикладу, якщо крона дерева становить у середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки повинна складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

    Також для уникнення і провокації додаткових конфліктних ситуацій власники суміжних садибних ділянок мають вживати необхідні заходи. Наприклад, підрізати гілки дерев, щоб ті не заважали та не переходили на сусідню земельну ділянку тощо.

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