Інтернет-шахрай продав неіснуючих масок на майже два мільйони гривень

Перебуваючи під слідством, аферист ошукав киян ще на 600 тисяч

Двічі поспіль на інтернет-шахрайстві було спіймано киянина, який організовував фікивний продаж медичних масок та господарських товарів за привабливими цінами. Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури на своїй сторінці у Facebook, затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, у лютому-березні 2020 року у період початку пандемії та першого локдауну, користуючись тим, що торгівля непродовольчими товарами перейшла в онлайн формат, підозрюваний розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж за привабливими цінами засобів індивідуального захисту (захисних масок та нітрилових рукавичок), а також низки інших непродовольчих товарів, серед яких нержавіючі ємності, шезлонги, кондиціонери, ручні штабелери, морські контейнери, будівельні вагончики тощо.

Для створення у покупців уяви про реальність операцій з купівлі-продажу зловмисник заздалегідь придбав та оформив на підставну особу декілька товариств, від імені яких підписував договори з потерпілими та надав їм скановані копії цих документів. При цьому обов’язковою умовою поставки товарів була їх повна попередня оплата виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій.

На виконання умов договору потерпілі сплачували повну вартість замовлення, однак відправку товарів підозрюваний не здійснював, а отримавши грошові кошти припиняв будь-яке спілкування з замовниками та розпоряджався коштами на власний розсуд.

Своїми діями упродовж березня-липня 2020 року шахрай завдав збитки 21 потерпілому на загальну суму понад 600 тис. грн.

Як раніше повідомлялось, ця ж особа у період лютого-березня 2020 року на фіктивному продажі медичних масок ошукала громадян та установи на 1,7 млн грн. Обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні перебуває на розгляді в Дарницькому районному суді міста Києва.

Також сьогодні стало відомо, що група зловмисників, що створила фейковий обмінний пункт, привласнила 1,7 млн гривень своєї клієнтки.