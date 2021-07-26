В Україні запрацював сайт з оренди державної нерухомості

На сайті з оренди держмайна є всі вакантні та вже орендовані об'єкти

Раніше для оренди нерухомості у держави потрібно було пройти складну, непрозору і тривалу процедуру

Фонд державного майна запустив сайт з оренди державної нерухомості. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що на сайті з оренди держмайна orenda.gov.ua є всі вакантні та вже орендовані об'єкти.

У пресслужбі наголосили, що раніше для оренди нерухомості у держави потрібно було пройти складну, непрозору і тривалу процедуру, а інформація про вакантні об'єкти публікувалася у газеті із невеликим тиражем. Тепер отримати інформацію про вакантну для оренди нерухомість та взяти участь в аукціоні можна декількома клацаннями з комп'ютера чи смартфону.

Зазначимо, що наприкінці червня Фонд державного майна запустив сервіс, який дозволяє автоматично оцінювати вартість об'єктів нерухомості. Для визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості формуватиметься електронна довідка, яка буде дійсною впродовж 30 календарних днів з моменту отримання.

Якщо ж особа не погодиться з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості, то вона може звернутися до оцінювача для визначення ринкової вартості такого об'єкта. Оцінювач своєю чергою має скласти звіт про оцінку майна, який потрібно зареєструвати в Єдиній базі. Такий звіт буде чинний протягом шести місяців з дати оцінки. Щоб оцінити вартість нерухомості, потрібно перейти за посиланням.

Нагадаємо, що в Україні зріс податок на будинки та квартири. За кожен додатковий квадратний метр житла, який перевищує встановлену законом пільгову норму, українцям доведеться заплатити 70,85 гривні.