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    В Україні зараз ремонтують 150 доріг

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    В Україні зараз ремонтують 150 доріг

    Протягом року ремонтні та будівельні роботи заплановані на 407 об'єктах

    В Україні запрацював Дорожній фонд, в якому на оновлення і будівництво українських доріг запланували рекордні 49 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

    Відзначається, що Запорізька, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Одеська області є лідерами з використання коштів Дорожнього Фонду.

    На ремонт доріг для Києва в ньому передбачено 1 мільярд 150 мільйонів гривень. Ще 11,5 мільярда гривень витратять на ремонт місцевих доріг.

    За ці гроші вже почали виконувати роботи. Зараз шляховики працюють на більш ніж 150 об'єктах.

    «За рахунок усіх джерел фінансування передбачається виконання робіт на 407 об'єктах. На сьогодні проектна документація розроблена на 327 об'єктах і укладено договорів на 260 об'єктів. Такого великого обсягу ремонтів в Україні ще не було», - розповів в. о. голови Держагентства автомобільних доріг Славомир Новак.

     

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