В Україні затвердили більш жорсткі вимоги до меду



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Відтепер в мед заборонено додавати сторонні інгредієнти та харчові добавки

Міністерство аграрної політики та продовольства затвердило нові вимоги до меду, які поширюються, зокрема, на маркування з метою запобігання введення споживачів в оману, повідомила пресслужба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, відповідний наказ Мінагропроду №330 від 19 червня поточного року був зареєстрований в Міністерстві юстиції 4 липня. Відповідно до наказу, вимоги поширюються на маркування меду для забезпечення належної поінформованості споживачів і запобігання введення їх в оману.

У відомстві зазначили, що згідно з наказом, мед за походженням поділяється на нектарний (квітковий) і падевий; за способом виробництва - на стільниковий, стільники в меду, злитий мед, центрифужний (екстрагований) мед, пресований мед; за змістом пилкових зерен - на монофлорний квітковий (нектарний) та поліфлорний квітковий (нектарний).

Також окремо прописано вимоги до меду для кондитерських виробів. Крім того, згідно з наказом, у мед, який маркується словом «мед», придатний для споживання людиною або як інгредієнт в харчових продуктах, заборонено додавати інші харчові інгредієнти, харчові добавки або будь-які інші добавки, крім меду. При цьому пилкові зерна, властиві меду, не вважаються інгредієнтом.

У службі додали, що маркування меду має містити інформацію про державу походження, в якому він був зібраний. Водночас, згідно з документом, постачання на ринок меду, який введений в обіг до 1 січня 2023 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності вимогам, до закінчення терміну його придатності.

Наказ набирає чинності за шість місяців після його офіційної публікації.