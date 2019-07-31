ЄС збільшить у 2,5 рази квоту на м’ясо птиці з України



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Україна може експортувати цього року у ЄС 18,4 тис. т м’яса птиці

Україна та Європейський Союз підписали угоду про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці, передбачених угодою про асоціацію між Україною та ЄС

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно зі змінами річна квота на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці буде поступово збільшена у 2,5 рази. Вказані зміни набудуть чинності після їх ратифікації парламентами обох сторін.

Відповідно до чинної торгової угоди з ЄС Україна може експортувати у 2019 році 18,4 тис. т м’яса птиці (у тому числі - філе), у 2020 році - 19,2 тис. т, у 2021 році - 20 тис. т.

Також щороку Україна може експортувати 20 тис. т курячих тушок і може безмитно поставляти до ЄС куряче філе на кістки із шматком крила.

До слова, За 2018 рік Україна не використала вісім квот на поставку товарів в Європейський Союз. Зокрема, невикористаними залишилися тарифні квоти на цукрові сиропи, оброблену продукцію з олії, манітол сорбіту та додаткова квота на гриби. Крім того, українські експортери не використали квоти на м'ясо баранини, яловичини, основну і додаткову квоти на свинину. Зазначається, що для них не було доступу на ринок.