В Україну йде похолодання: прогноз погоди на 9 листопада

Температура повітря вдень подекуди підвищиться до +14 градусів

У понеділок, 9 листопада, на всій території країни буде мінливо хмарно і без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України вдень температура повітря становитиме від +7 до +12 градусів, а вночі – від +1 до + 4.

У центральних областях, на сході та півночі вдень очікується 8-10 градусів вище нуля, а вночі – 3-6.

На півдні вдень прогнозують 8-14 градусів тепла, а вночі – 3-8.

У Києві цього дня опадів не очікується, температура повітря вдень підвищиться до 8-10 градусів тепла, а вночі буде 4-6 градусів.

Раныше синоптики попередили, що в Україні в другій половині наступного тижня очікуються нічні заморозки.