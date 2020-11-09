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    Суспільство

    В Україну йде похолодання: прогноз погоди на 9 листопада

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    В Україну йде похолодання - В Україну йде похолодання: прогноз погоди на 9 листопада
    В Україну йде похолодання

    Температура повітря вдень подекуди підвищиться до +14 градусів

    У понеділок, 9 листопада, на всій території країни буде мінливо хмарно і без опадів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України вдень температура повітря становитиме від +7 до +12 градусів, а вночі – від +1 до + 4.

    У центральних областях, на сході та півночі вдень очікується 8-10 градусів вище нуля, а вночі – 3-6.

    На півдні вдень прогнозують 8-14 градусів тепла, а вночі – 3-8.

    У Києві цього дня опадів не очікується, температура повітря вдень підвищиться до 8-10 градусів тепла, а вночі буде 4-6 градусів.

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    Раныше синоптики попередили, що в Україні в другій половині наступного тижня очікуються нічні заморозки.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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