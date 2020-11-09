В Україні завтра буде сухо і холодно

У Києві вівторок, 10 листопада, буде без дощу, температура повітря підніметься до +8

Завтра вдень ще очікується +8+13 градусів, а потім холоднішатиме до нічних морозів

Україна до кінця тижня буде в холодних обіймах антициклону. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Наталка Діденко.

За словами Діденко, у більшості наших областей буде сухо, хіба що якась мряка з туману не втримається, а серпанки з туманами погіршуватимуть видимість і по-своєму зволожуватимуть повітря і прикриватимуть від нас сонце.

«Температура повітря потихеньку сповзає вниз, завтра вдень ще очікується +8+13 градусів, а потім, впродовж тижня, холоднішатиме до нічних морозів та денних +3+7 градусів», – прогнозує синоптик.

Діденко каже, що у Києві вівторок, 10 листопада, буде без дощу, з періодичними туманами, а вдень навіть із можливим сонячним проясненням.

«Найближчої ночі передбачається +2+4 градуси, а завтра вдень у столиці близько +8 градусів.

Надалі в Києві температура повітря поступово знижуватиметься», – стверджує Діденко.

Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.