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    В Україні завтра буде сухо і холодно

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    У Києві вівторок, 10 листопада, буде без дощу, температура повітря підніметься до +8 - В Україні завтра буде сухо і холодно
    У Києві вівторок, 10 листопада, буде без дощу, температура повітря підніметься до +8

    Завтра вдень ще очікується +8+13 градусів, а потім холоднішатиме до нічних морозів

    Україна до кінця тижня буде в холодних обіймах антициклону. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Наталка Діденко. 

    За словами Діденко, у більшості наших областей буде сухо, хіба що якась мряка з туману не втримається, а серпанки з туманами погіршуватимуть видимість і по-своєму зволожуватимуть повітря і прикриватимуть від нас сонце.

    «Температура повітря потихеньку сповзає вниз, завтра вдень ще очікується +8+13 градусів, а потім, впродовж тижня, холоднішатиме до нічних морозів та денних +3+7 градусів», – прогнозує синоптик.

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    Діденко каже, що у Києві вівторок, 10 листопада, буде без дощу, з періодичними туманами, а вдень навіть із можливим сонячним проясненням.

    «Найближчої ночі передбачається +2+4 градуси, а завтра вдень у столиці близько +8 градусів.
    Надалі в Києві температура повітря поступово знижуватиметься», – стверджує Діденко.

    Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

    прогноз погоди Україна Facebook повітря Наталка Діденко
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