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    В Україні завтра ще буде тепло і сонячно

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    У Києві 29 жовтня буде сухо, температура повітря утримуватиметься на позначці +13 градусів - В Україні завтра ще буде тепло і сонячно
    У Києві 29 жовтня буде сухо, температура повітря утримуватиметься на позначці +13 градусів

    Температура повітря вдень підніматиметься до +13+19 градусів

    В Україні 29 жовтня буде тепло і сонячно. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.

    Синоптик наголосила, що вже потихеньку ситуація починає мінятися.

    «29-го жовтня з півдня, з районів Чорного моря, скручується для стрибка циклон і вже завтра окремі дощі ймовірні у південній частині України, у Центрі, на південному сході, в Приазов'ї, та ввечері в західних областях. На решті території поки - без істотних опадів», – прогнозує метеоролог.

    Діденко пише, що температура повітря в четвер очікується +13+19 градусів.
    «Кінець тижня - п'ятниця, субота, неділя - принесе в Україну похолодання та більше дощів», – стверджує синоптик.

    За словами Діденко, у Києві завтра, 29-го жовтня, ще буде сухо, тепло та з туманами. Протягом дня передбачається близько +13 градусів.

    У столиці надалі також з'являться дощі, температура повітря знизиться.

    Як повідомлялося, коронавірус знизив точність прогнозів погоди.

    Також нагадаємо, синоптик повідомила, коли в Україну прийдуть дощі.

    прогноз погоди Facebook повітря Наталка Діденко
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