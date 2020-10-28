В Україні завтра ще буде тепло і сонячно



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У Києві 29 жовтня буде сухо, температура повітря утримуватиметься на позначці +13 градусів

Температура повітря вдень підніматиметься до +13+19 градусів

В Україні 29 жовтня буде тепло і сонячно. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.

Синоптик наголосила, що вже потихеньку ситуація починає мінятися.

«29-го жовтня з півдня, з районів Чорного моря, скручується для стрибка циклон і вже завтра окремі дощі ймовірні у південній частині України, у Центрі, на південному сході, в Приазов'ї, та ввечері в західних областях. На решті території поки - без істотних опадів», – прогнозує метеоролог.

Діденко пише, що температура повітря в четвер очікується +13+19 градусів.

«Кінець тижня - п'ятниця, субота, неділя - принесе в Україну похолодання та більше дощів», – стверджує синоптик.

За словами Діденко, у Києві завтра, 29-го жовтня, ще буде сухо, тепло та з туманами. Протягом дня передбачається близько +13 градусів.

У столиці надалі також з'являться дощі, температура повітря знизиться.

Як повідомлялося, коронавірус знизив точність прогнозів погоди.

Також нагадаємо, синоптик повідомила, коли в Україну прийдуть дощі.