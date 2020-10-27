Синоптик повідомила, коли в Україну прийдуть дощі



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У Києві завтра буде тепло та без дощів, вдень до +15 градусів

З п'ятниці, 30 жовтня, стовпчики термометра опустяться вниз і підуть дощі, - Діденко

В Україні 28-29 жовтня ще буде побудована тепла, переважно суха, і навіть часто сонячна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Діденко прогнозує, що «з п'ятниці почнуть сповзати стовпчики термометрів вниз і підходити різні дощі - від густої нешкідливості, невеликих западів до мірних, сумних, осінніх».

«28-го жовтня, в більшості обласних областей України протягом дня очікується + 13 + 18 градусів, на півдні до +20 градусів. ВІТЕР буде з південного сходу, невеликий або розмірний. Дощів у середу в Україні не передбачається - антициклон », - написала синоптик.

Також Діденко додав, що в Києві завтра буде тепло та без дощів, вдень до +15 градусів.

«У столиці також є ще два дні такого самого лайт-літа, тепла і суха погода навколо, а при 30-й жовтневій температурі повітря знижується, з'являється більше», - зазначила метеоролог.

Як повідомлялося, в Україні синоптики прогнозують до кінця жовтня погоду без морозів.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько до середніх багаторічних значень, на решті території – на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.



