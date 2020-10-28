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    Сонце і тепло: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    Найтеплішим регіоном буде південь України, де температура повітря буде в межах +15...+19 градусів - Сонце і тепло: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    Найтеплішим регіоном буде південь України, де температура повітря буде в межах +15...+19 градусів

    У Києві сьогодні буде сонячно й тепло протягом усього дня

    Погода в Україні в середу, 28 жовтня, буде сонячною і теплою. Протягом дня температура повітря практично не опускатиметься нижче +13, а в окремих регіонах доходитиме ледь не до +20 градусів.

    Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

    Найтеплішим регіоном буде південь України, де температура повітря буде в межах +15...+19 градусів. Лише на Одещині трішки прохолодніше – +14...+16 градусів.

    На сході й у центрі теж на декілька градусів нижче – +12...+16 градусів. На заході теж доволі тепло – +14...+17 градусів. Також на всій території України очікується сильний вітер з поривами до 5-10 метрів за секунду.

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    У Києві сьогодні буде сонячно й тепло протягом усього дня. Температура повітря буде в межах комфортних +13...+15 градусів.

    Раніше синоптик повідомила, коли в Україну прийдуть дощі.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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