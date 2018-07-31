В Україні збережеться спека, місцями дощі: прогноз погоди на 31 липня



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В останній день липня в Україні буде до +33

31 липня територія України залишиться в теплій повітряній масі і полі зниженого атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок в західних, Вінницькій, місцями в північних і південних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в Прикарпатті та Закарпатті вдень сильний дощ; на решті території - без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м / с, при грозах окремі пориви вітру та шквали 15-20 м / с. Температура вночі 16-21 °, на узбережжі морів до 24 °, вдень 27-32 °; в гірських районах вночі 13-18 °, вдень 18-23 °.

У Києві місцями - короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 19-21 °, вдень 28-30 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві в день 31 липня найвища температура була зафіксована на позначці 34,7 градуса тепла в 2005 році, найнижча вночі - на позначці 9,9 градусів вище нуля в 1922 році.