Україна зібрала 80% врожаю зернових



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Мінекономіки України прогнозує урожай зернових у 2020 році на рівні 68 млн тонн

Зернових і зернобобових культур намолочено 47,4 млн тонн з площі близько 12,3 млн га

Українські аграрії станом на 19 жовтня зібрали 62,2 млн тонн основних культур з площі 19,9 млн га. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що зернових і зернобобових культур намолочено 47,4 млн тонн з площі близько 12,3 млн га (80% до прогнозу).

Згідно з повідомленням на сайті Мінекономіки, в розрізі культур зібрано:

кукурудзи - 11,1 млн тонн з площі 2,4 млн га (44%),

соняшнику - 10,9 млн тонн з 5,5 млн га (87%),

сої - близько 2 млн тонн з 966 тис. га (72%),

проса - 234,7 тис. тонн з 146 тис. га (97%),

гречки - 93,3 тис. тонн з 73,9 тис. га (94%).

Крім того цукрових буряків викопано 2,4 млн тонн з площі 56,6 тис. га (26%).

Як повідомлялося, Мінекономіки України прогнозує урожай зернових у 2020 році на рівні 68 млн тонн.

З ранніх зернових було намолочено:

пшениці - 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га,

ячменю - 7,8 млн тонн з 2,4 млн га,

гороху - 516,2 тис. тонн з 238 тис. га,

ріпаку - 2,56 млн га з 1,1 млн га.

Зокрема, більшість областей вже зібрали такі культури як: просо — завершують збирання у п'яти областях та гречка — завершують збирання у шести областях. Щодо проведення осінньої посівної кампанії, станом на 19 жовтня українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі 6,2 млн га (76% до прогнозу). Зокрема, за тиждень посіяно понад 1,1 млн га площі. У розрізі культур засіяно: пшениці — 4,6 млн га (76% до прогнозу);

ячменю — 628,3 тис. га (66% до прогнозу);

жита — 104,3 тис. га (78% до прогнозу);

ріпаку — 829,8 тис. га (82% до прогнозу). Додається, що серед лідерів за темпами сівби за минулий тиждень — Одеська (350,6 тис. га), Запорізька (127 тис. га), Миколаївська (126,7 тис. га). Крім того, у Полтавській області завершено сівбу озимих культур.

За даними Державної служби статистики, Україна в 2019 році зібрала 75,1 млн тонн зернових і зернобобових (у 2018р: 70,1 млн тонн), з яких 35,9 млн тонн - кукурудза (в 2018р: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн - пшениця (2018р: 24,6 млн тонн).

Урожай соняшнику в 2019 році склав 15,25 млн тонн проти 14,17 млн тонн у 2018 році.

До слова, Українська зернова асоціація визнала проблеми з врожаєм і продовжує знижувати прогноз валового збору.

Як повідомлялося 16 жовтня, СБУ викрила корупційну схему експорту зерна до Євросоюзу.

Також зазначимо, що до кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%. Адже з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, тільки за вересень – на 25%.

Нагадаємо, в Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю.

До слова, в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.

Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.