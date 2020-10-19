Україна експортувала понад 50% дозволеного обсягу пшениці



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Загалом експорт зернових і зернобобових культур з України до звітної дати склав 13,8 млн тонн (-2,6 млн тонн).

З початку 2020/21 маркетингового року станом на 19 жовтня вже експортувала 9,6 млн тонн пшениці

Україна з початку 2020/21 маркетингового року станом на 19 жовтня вже експортувала 9,6 млн тонн пшениці, що на 611 тис. тонн менше торішнього показника за аналогічний період. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України, пише agronews.ua.

Згідно з Меморандумом, що підписали агровиробники з урядом, експортований обсяг зерна пшениці становить 55% від граничного експорту пшениці,

Також на звітну дату з країни було експортовано:

3,1 млн тонн (+52 тис. тонн) ячменя,

1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн) жита,

1,1 млн тонн (-1,9 млн тонн) кукурудзи.

Загалом експорт зернових і зернобобових культур з України до звітної дати склав 13,8 млн тонн (-2,6 млн тонн).

Що стосується експорту борошна, то показник його відвантаження станом на 19 жовтня досяг 57,4 тис. тонн (-42,9 тис. тонн), в т.ч. пшеничного – 55,4 тис. тонн (-44,2 тис. тонн).

Нагадаємо, в Україні зібрано майже половину площ під кукурудзою.

До слова, Українська зернова асоціація визнала проблеми з врожаєм і продовжує знижувати прогноз валового збору.

Як повідомлялося 16 жовтня, СБУ викрила корупційну схему експорту зерна до Євросоюзу.

Також зазначимо, що до кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%. Адже з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, тільки за вересень – на 25%.

Нагадаємо, в Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю.

До слова, в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.

Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.