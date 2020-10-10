Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю



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На зовнішні ринки поставлено: пшениці – 9,1 млн тонн, ячменю – 3 млн тонн, кукурудзи – 774 тис. тонн

З початку нового маркетингового року Україна експортувала менше на 1,7 млн тонн зернових культур, ніж за аналогічний період минулого сезону

Україна з початку 2020/21 маркетингового року, станом на 9 жовтня, експортувала 13 млн тонн зернових культур, що на 1,7 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України, пише agronews.ua.

На зовнішні ринки поставлено:

пшениці – 9,1 млн тонн;

ячменю – 3 млн тонн;

кукурудзи – 774 тис. тонн.

Також Україна відправила на експорт 52,2 тис. тонн борошна пшеничного та інших культур, що на 37,8 тис. тонн менше, ніж за відповідний період минулого маркетингового року.

Нагадаємо, ООН знизила глобальний прогноз врожаю зерна на наступний рік.

Також зазначимо, що до кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%. Адже з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, тільки за вересень – на 25%.

Як повідомлялося, в Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю.

До слова, в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.