В Україні на третину зменшилися запаси зерна



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Запаси пшениці знизилися на 19,2% до 9,81 млн т

Станом на 1 жовтня 2020 року запаси зернових (за 2020 рік) склали 15,43 млн тонн, що на 32% або 7,33 млн тонн менше, ніж минулого року (22,76 млн т)

В Україні станом на 1 жовтня 2020 року запаси зернових (за 2020 рік) склали 15,43 млн тонн, що на 32% або 7,33 млн тонн менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (22,76 млн т). Про це повідомляє Державна служба статистики, пише agronews.ua.

Зазначається, що на звітну дату запаси пшениці знизилися на 19,2% до 9,81 млн т.

На підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою запаси пшениці склали 2,6 млн т, а у сільгоспвиробників — 7,2 млн т.

Запаси кукурудзи на зерно також вдвічі нижче минулорічних і склали 2,7 млн т (1 жовтня 2019 р. — 5,68 млн т), в тому числі у сільгоспвиробників — 1,9 млн т, запаси на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою — 762,1 тис. т.

Запаси ячменю в Україні за звітний період знизилися на 26,5% і склали у 2,04 млн т: на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою запаси зерна склали 672,5 тис. т, а у сільгоспвиробників — 1,37 млн т.

Запаси жита зросли на 90% і склали 231,2 тис. т: на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою — 96,7 тис. т, а у сільгоспвиробників — 134,5 тис. т.

Як повідомлялося, Україна експортувала понад 50% дозволеного обсягу пшениці.

До слова, Українська зернова асоціація визнала проблеми з врожаєм і продовжує знижувати прогноз валового

Також в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.

Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.

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