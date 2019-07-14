  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В України злетіли ціни на огірки

    • Розсилка
    В України злетіли ціни на огірки
    Фото irk.kp.ru

    Наразі огірки з відкритого ґрунту в Україні коштують в середньому на третину дорожче, ніж в аналогічний період минулого року

    В Україні за поточний тиждень в 1,7 рази злетіли ціни на огірки з відкритого ґрунту: відпускна ціна торгується на рівні 10-14 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

    Причини такої ситуації наступна: аграрії вже зібрали огірки першої сівозміни, і пропозиція їх на ринку значно скоротилася. Відтак, продавці й підвищили ціну в 1,7 рази порівняно з минулим тижнем.Тим більше, що огірків зібрали менше ніж зазвичай у цей період через різкий перепад середньодобових температур.

    Аналітики також відзначають, що на даний час огірки з відкритого ґрунту в Україні коштують в середньому на третину дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Але ситуація на ринку може змінитися при поліпшенні погодних умов.

    Як повідомлялось, в Україні споживчі ціни в червні 2019 року порівняно з травнем знизилися на 0,5%.

    Читайте також
    ринок ціни аграрії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ