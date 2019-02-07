«Євробляхери» за 2,5 місяці розмитнили авто на 5 млрд гривень



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До кінця пільгового періоду оформлення «євроблях» залишилося два тижні Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За час дії нових правил українці розмитнили понад 80 тисяч авто

У бюджет за майже 2,5 місяці надійшло понад 5 млрд гривень від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби у четвер, 7 лютого.

Відзначається, що з 25 листопада 2018 року по 6 лютого 2019 року було оформлено 80,1 тис. автомобілів.

Активно оформляють транспортні засоби в місті Києві - майже 13,2 тис. автомобілів, Волинській - 10,2 тис., Чернівецькій - 7,2 тис., Львівській - 6,8 тис. та Закарпатській - 6,8 тис. областях.

Із загальної кількості розмитнених авто майже 68 тис. - це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники сплатили 577 700 000 грн (8500 грн за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією.

Тільки за минулу добу, 6 лютого, громадяни оформили понад 3,8 тис. автомобілів, за які внесені майже 233 500 000 грн платежів.

Нагадаємо, 22 лютого завершується пільговий період застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення «євроблях». Після цієї дати власники таких авто будуть платити акцизний податок за повною ставкою.

Також нагадаємо, що пільговий період розмитнення «євроблях» можуть продовжити до кінця травня.

Як відомо, в Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.