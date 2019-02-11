В Україні змінюються правила проведення техогляду авто



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Колаж: hsc.gov.ua

Власники транспортних засобів з 1 травня будуть зобов'язані закріплювати мітки радіочастотної ідентифікації на вітровому склі, нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів

Результат проходження обов'язкового технічного контролю (ОТК) з 1 травня 2019 року буде додатково фіксуватися на лобовому склі транспортного засобу за допомогою самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Відбулися зміни в процедурі проведення ОТК. Власники транспортних засобів будуть зобов'язані закріплювати RFID-мітки (мітка радіочастотної ідентифікації) на вітровому склі. Нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів ОТК», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це потрібно буде робити з 1 травня.

Завдяки цьому контролюючим органам буде легше перевіряти, чи допущено певний транспортний засіб до участі в дорожньому русі.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації.