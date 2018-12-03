В Україні зранку очікується туман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 метрів

На півночі та у центральних районах України у понеділок зранку, 3 грудня, спостерігатиметься туман, через що видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 м.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

«Вранці 3 грудня у північних та центральних областях місцями туман, видимість 200-500 метрів», - попередили синоптики.

Як заявили в Укргідрометцентрі, у понеділок, 3 грудня, в Україну прийде потепління, обумовлене теплими повітряними масами з південного заходу.

Зазначається, що 3 грудня в Україні без опадів, лише в західних областях вдень невеликий мокрий сніг і дощ.

Найбільш низькі температури 3 грудня будуть у східних, північних та центральних регіонах. Вдень в цих областях очікується +2... -6 градусів тепла. Мінімальні показники очікуються у Харківській області.