В Україну прийде потепління: прогноз погоди на 3 грудня



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Опади очікуються тільки в західних областях

У понеділок, 3 грудня, в Україну прийде потепління, обумовлене теплими повітряними масами з південного заходу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

3 грудня в Україні без опадів, лише в західних областях вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. На дорогах ожеледиця.

Особливо холодно 3 грудня буде у східних, північних та центральних регіонах нашої країни. У нічний час мороз досягне позначки -7... -13 градусів. Вдень в цих областях очікується +2... -6 градусів тепла. Мінімальні показники будуть у Харківській області.

У західних та південних регіонах температура вдень сягне +1... +6 градусів. Вночі ситуація зміниться, але не суттєво — до -6 градусів морозу.

У Києві - без опадів, на дорогах ожеледиця, температура вночі 7-9 ° морозу, вдень 0-2 ° морозу.