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    Українців хочуть почати вакцинувати в автобусах і тролейбусах: що відомо

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    Мер Кропивницького пропонує розгорнути мобільні пункти вакцинації в транспорті - Українців хочуть почати вакцинувати в автобусах і тролейбусах: що відомо
    Мер Кропивницького пропонує розгорнути мобільні пункти вакцинації в транспорті
    Фото з відкритих джерел

    Мер Кропивницького пропонує робити щеплення в автобусах

    Міський голова Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації проти коронавірусу у комунальних автобусах та тролейбусах. Про це повідомляє пресслужба міської влади.

    «Нам необхідно значно пожвавити процес масової вакцинації. Поруч із нами вже нові штами, що косять молодь. Нам необхідно подумати про розгортання додаткових пунктів вакцинації. Ми можемо організувати мобільні пункти в наших автобусах чи тролейбусах і пустити їх на околичні мікрорайони – Лелеківку, Арнаутове чи Завадівку. Можна обробити додатково цей транспорт дезінфекторами, Wi-Fi там є, тобто інтернет-зв'язок організувати можливо», – йдеться в повідомленні.

    Міський голова доручив Управлінню охорони здоров’я формувати додаткові бригади, які вакцинуватимуть населення, та вимагати для міста нових партій вакцин.

    Також доручили «активно запрошувати» на вакцинацію двірників, працівників ЖЕО, кондукторів громадського транспорту, водіїв маршруток, які працюють у місті.

    За словами Райковича, медики, освітяни, соцпрацівники мають бути щепленими обов'язково, адже знаходяться в зоні ризику. Це ж стосується і працівників підприємств, сфери послуг, кафе, ресторанів.

    Як раніше писав «Главком», Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna.

    Теги: Кропивницький щеплення транспорт вакцинація населення
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    Українців хочуть почати вакцинувати в автобусах і тролейбусах: що відомо