Ексглава МЗС розчарував прихильників НАТО в Україні

«Усі ключові члени Альянсу, включно зі США, не готові прийняти рішення про надання ПДЧ»

Отримання статусу головного оборонного партнера США для України – критично важливе. Однак це можливо, якщо «ми реально просунемося на шляху перезавантаження системи верховенства права в країні». Це – єдина умова, щоб з надійного партнера стати сильним союзником США. Про це ексглава МЗС Павло Клімкін розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Американці переформульовують відому тезу про те, щоб виграти війну проти Путіна, потрібно виграти війну проти корупції. Це означає, що має запрацювати реальна система верховенства права. Якщо вона не працює, то просування з партнерських до союзницьких відносин не буде. І коли ми кажемо, що хтось у Європі не дає нам просуватися на шляху до НАТО – це відверта брехня. Насправді, всі ключові члени Альянсу, включно зі США, не готові прийняти рішення про надання ПДЧ», – говорить Клімкін.

Ексглава МЗС також пояснив, чому всі ключові члени НАТО не хочуть надати Україні ПДЧ (План дій щодо членства). Він переконаний, як тільки Україна вступить у НАТО, безпека нашої держави «буде під фундаментальною загрозою».

«Оскільки Путін неодноразово заявляв, у тому числі публічно, що він не дозволить існування українській державності у зв’язці з НАТО. Бо це руйнує всю його систему скреп, все його розуміння безпеки. І він буде послідовно знищувати будь-якими методами Україну. Ми кажемо: «Давайте тоді ви нас будете захищати!». А вони кажуть: «Ні. Ви спочатку самі себе захищайте, а потім ми вам уже допоможемо». Для цього захисту потрібно приймати відповідальні рішення. Але наразі ми цього не зрозуміємо. Адже йдеться не лише про озброєння, а загалом бажання будувати реальну армію, виробляти реальні нові типи озброєнь, іти вперед, впроваджувати реформи. Врешті-решт, за сім роки війни потрібно побудувати хоч один завод боєприпасів. Інакше нам ніхто не повірить», – додав Павло Клімкін.

Він стверджує, на сьогодні в НАТО існує фундаментальний консенсус, що надання нам «зараз ПДЧ дає Путіну пас на знищення української державності».

Як повідомляли раніше, у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні, яка відбулась у Вільнюсі 7 липня, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав п’ять ключових напрямків реформ, які необхідні Україні та з якими Вашингтон готовий допомагати Києву.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада парламент не підтримав Постанову про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) (№ 5380). Документ підтримали 24 народних депутати за мінімально необхідних 226.

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