Зеленський розповів, яку трагедію пережила його родина

Володимир Зеленський каже, що його родина постраждала під час Голокосту

Український президент виступив перед лідерами єврейських організацій у Музеї Голокосту у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як його родина постраждала під час Голокосту. Німецькі окупанти розстріляли трьох братів дідуся президента, а також їхніх батьків, дружин, дітей та усіх рідних.

Про це він повідомив під час виступу перед лідерами єврейських організацій у Музеї Голокосту у Вашингтоні, який транслювався на сторінці у Facebook Офісу президента.

Він зазначив, сьогоднішній день – 1 вересня – в історії є особливим своїм значенням, адже 82 роки тому розпочалася Друга світова війна.

«Цей день особливий своїми наслідками, які спричинила людська жорстокість, а точніше – ненависть..., яка викликана особливо страшним вірусом, він має дуже коротку назву – нацизм», – сказав президент.

Зеленський нагадав, що жертвами Голокосту у Європі стали щонайменше 6 млн євреїв, серед яких кожен четвертий був з України.

Він додав, що серед них була й одна родина, історію якої варто розповісти.

Йшлося про чотирьох братів, трьох з яких, а також їхніх батьків, дружин, дітей та усіх рідних розстріляли німецькі окупанти, які увірвалися до України.

«Четвертий брат у той час був на фронті. Він пройшов Другу світову, зробив свій внесок у перемогу над нацизмом і через чотири роки повернувся додому. Через два роки у нього народився син, через 31 – онук, а через 40 років його онук став президентом України. Зараз він стоїть перед вам», – заявив глава держави.

Він підкреслив, що «нацизм програв і програв назавжди», однак його прихильники та прояви існують і досі у різних країнах.

«Якою є їхня роль та вплив у сучасній Україні? Менше, ніж нуль. Чи має ідеологія расизму і нетерпимості шанси у сучасній Україні? Менше, ніж жодних шансів. А переконлива відповідь пропаганді деяких третіх країн, які іноді називають українців нацистами чи антисемітами, очевидна – українці обрали мене президентом України», – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що у народу України «не може бути зародків нацизму чи антисемітизму на генетичному рівні, не може бути їх ні в душі, ні в серці українського народу, який пережив на своїй землі Бабин Яр».

Він додав, що гідне вшанування пам'яті жертв Голокосту – «це наш беззаперечний обов'язок».

Зеленський зауважив, що розповідати дітям про Голокост ніколи не рано, однак може бути запізно.

Глава держави розповів, що привіз із собою до США зацифровані копії 43 листів на ідиші від 1941 року, більшість з авторів яких загинули у серпні того ж року під час наймасштабніших розстрілів єврейського населення в Україні.

Він також зазначив, що копії цих листів він передасть до фондів Музею Голокосту, та процитував фрагмент одного з листів, автор якого зокрема писав, що «хоче і буде жити».

«Сьогодні ми робимо все, щоб «ніколи знову» справді означало «ніколи знову». А це значить – «хочу і буду жити», жити у світі без нацизму, расизму, ксенофобії, нетерпимості та нерівності», – підсумував президент.

Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.