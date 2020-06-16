Рада ухвалила закон про державну підтримку креативних індустрій



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«За» законопроєкт №3377 проголосували 343 народні депутати

Верховна Рада 16 червня ухвалила закон про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій і туризму у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням Covid-19.

«За» законопроєкт №3377 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)» у другому читанні проголосували 343 народні депутати.

Закон запроваджує зменшення плати за оренду майна на вимогу закладу культури, що здійснює підприємницьку діяльність, протягом всього часу, коли майно не могло використовуватися.

Також журналісту телерадіоорганізації надається право після пред’явлення редакційного посвідчення чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження, надані телерадіоорганізацією, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію чи надзвичайний стан.

Закон тимчасово, на період карантинних обмежень, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу, зупиняється оголошення і проведення конкурсів Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, до 31 грудня 2020 року звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Законом визначається також і держпідтримка кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєктів: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроєкту.

Окрім того, встановлено, що дія закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на заклади культури, провайдерів програмної послуги та суб’єктів господарювання, які провадять основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за видами економічної діяльності, затвердженими Кабінетом міністрів, а також вдосконалюються окремі положення відносин з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів.

Кабінету міністрів доручається в триденний термін з дати набрання законом чинності уточнити та деталізувати перелік суб’єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під час карантину була обмежена, а в місячний термін — розробити та затвердити Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєкту.

До того ж, упродовж місяця Кабмін зобов'язується розробити та внести до Ради зміни до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 50% вартості витрат Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на електричну енергію.

У місячний термін з дати набрання чинності цим законом уряд має розробити та внести у ВР проєкт закону щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 100% втрат місцевих бюджетів від заходів підтримки, передбачених даним законопроєктом (орієнтовно користуючись коштами фонду боротьби з коронавірусною хворобою).

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентерській газеті «Голос України».

До відома, вчора, 15 червня, українські артисти записала відеозвернення до влади, у якому просили проголосувати за закон про державну підтримку креативної сфери з тими правками, які вони запропонували.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3377 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)». Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів.