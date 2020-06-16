Нардепи скасували сплату адмінзбору під час реєстрації осіб з інвалідністю та чорнобильців



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Осіб з інвалдіністю і чорнобильців звільнили від сплати адмінзбору під час держреєстрації

Рада схвалила закон №2030

Верховна Рада України схвалила в другому читанні законопроект №2030, який спрощує державну реєстрацію для чорнобильців. Документ підтримали 334 народних депутата.

У законі йдеться про держреєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Закон повинен зробити доступнішими реєстрацію громадських об'єднань осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Також доступнішою має стати реєстрація змін відомостей про прізвища, імені, по батькові та місцезнаходження ФОП, яка має інвалідність. Таких осіб звільняють від сплати адміністративного збору за реєстраційні дії.

Документ також скасовує право державних реєстраторів на винагороду за рахунок коштів, отриманих за стягнення адмінзбору за реєстрацію у розмірі не менше 10% такого збору.

Нагадаємо, проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було прийнто 13 травня.