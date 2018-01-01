В Україні з'явиться вакуумний поїзд Hyperloop, розроблений Маском

Деталі у четвер, 22 лютого, повідомить міністр інфраструктури Володимир Омелян

У Міністерство інфраструктури України анонсували швидкісний вакуумний поїзд Hyperloop в Україні. Про це йдеться у Twitter відомства. «Лише три слова: «Hyperloop в Україні», - зазначається у повідомленні. Вказується, що деталі у четвер, 22 лютого, повідомить міністр інфраструктури Володимир Омелян. Лише



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Деталі у четвер, 22 лютого, повідомить міністр інфраструктури Володимир Омелян

У Міністерство інфраструктури України анонсували швидкісний вакуумний поїзд Hyperloop в Україні.

Про це йдеться у Twitter відомства.

«Лише три слова: «Hyperloop в Україні», - зазначається у повідомленні.

Вказується, що деталі у четвер, 22 лютого, повідомить міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Розроблена Маском транспортна система Hyperloop складається зі сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

Hyperloop планує перевозити вантажі з 2019 року, а пасажирів — з 2021-го. Для цього потрібно вирішити технічні та логістичні проблеми.

Маск розраховує, що новий вид транспорту буде використовуватись між містами, які перебувають на відстані менше 1600 км один від одного, бо для більш тривалих подорожей краще підійдуть надзвукові літаки.

Раніше експерти порахували, скільки коштуватиме будівництво Hyperloop в Україні та розрахували вартість квитка.