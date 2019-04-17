В українських моряків у російському СІЗО відібрали військову форму



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Сьогодні суд у Москві продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків Фото: Радіо Свобода

Українських військовополонених моряків у суді зустрічали оплесками та вигуками «Свободу!»

Українські військовополонені моряки, яких у середу доставили до Лефортовського районного суду Москви, були одягнуті в цивільний одяг.

Про це повідомив у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк, який перебував на засіданні суду.

За його словами, українських військовополонених моряків, яких доставили до Лефортовського суду Москви (Росія), зустрічали оплесками та вигуками «Свободу!».

«Так сьогодні зустрічали наших військових в російському суді! Моряк В'ячеслав Зінченко в майці ФК «Шахтар». Моряк Андрій Оприско в майці з Че. Військову форму у них відібрали», - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків, захист має намір оскаржити це рішення в триденний строк.

Президент України про «судилище» над полоненими моряками заявив, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.

Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим судом у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша». 26 січня поранених українських моряків перевели з «Матроської тиші» до «Лефортово».