У Росії рота солдат відмовилася їхати в Україну

Військовослужбовці Російської Федерації продовжують відмовлятися від участі у «спеціальній військовій операції» на території України

Військовослужбовці Російської Федерації продовжують відмовлятися від участі у «спеціальній військовій операції» на території України

Командир роти також відмовився їхати на війну

Російські військові продовжують відмовлятися від участі у війні проти України. Так, одна із рот 21 окремої мотострілецької бригади у повному складі відмовилася їхати в Україну, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

«Військовослужбовці Російської Федерації продовжують відмовлятися від участі у «спеціальній військовій операції» на території України. Зокрема, одна із рот 21 окремої мотострілецької бригади (в/ч 12128, Тоцьке-2, Оренбурзька обл.) у повному складі, включаючи командира, відмовилася від вибуття на територію України», – повідомив Цимбалюк.

До слова, російські офіцери розстрілюють своїх солдат, які відмовляються воювати. У голосових повідомленнях російський окупант детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений «новим поповненням».

Також рашисти скаржаться, що ангари з «грузом 200» забиті вщент. СБУ опублікувала чергову розмову окупантів.

Раніше СБУ оприлюднила розмову окупантів, в якій вони розповідають про те, на що готові йти, аби втекти з України.

Також в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

Крім того повідомлялося, що українські захисники влаштували загарбникам «суцільне пекло» на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.