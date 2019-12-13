В Україну не пустили російського пропагандиста «НТВ»



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Ведучий російського телеканалу НТВ Сергій Савін

Знімальну групу російського каналу не пустили в Україну

Журналіста російського телеканалу «НТВ» Сергія Савіна не пропустили в Україну через те, що він відвідував тимчасово окуповані території.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Я можу це підтвердити. Дійсно, він був непропущений під час перетину державного кордону України. Зокрема, під час спілкування з українськими прикордонниками було встановлено, що він кілька років тому незаконно відвідував тимчасово окуповані території. Зважаючи на всі ці фактори, йому було відмовлено у в’їзді в Україну», - зазначив Демченко.

Речник ДПСУ зауважив, що йому відомо про одну відмову у в’їзді Сергію Савіну. Сам пропагандист раніше у відео, оприлюдненому в мережі, повідомляв, що до України не пропустили всю знімальну групу «НТВ». «Мені відомо тільки про одну відмову йому», - сказав Демченко.

Зазначимо, журналіст російського телеканалу «НТВ» 13 грудня повідомив, що його разом зі знімальною групою не пропустили на територію України українські прикордонники.