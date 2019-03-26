В Україну повернулися дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 березня



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Тиждень цей буде в Україні на всі смаки

В наступні дві доби на більшій частині території країни невеликий дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 4−9° тепла, сьогодні на Закарпатті та в південній частині 10−13°.

Про це повідомляє Укргідрометцентру.

«В наступні дві доби на більшій частині території країни невеликий дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 4−9° тепла, завтра на Закарпатті та в південній частині 10−13°. В четвер переважно без опадів, лише у східній частині вночі помірний мокрий сніг; нічна температура 0−5° морозу, денна — 4−9° тепла. Вітер західний та північно-західний, 5−12 м/с, завтра та післязавтра місцями пориви 15−20 м/с», — повідомили у прес-службі.

Синоптики додали, що на Київщині сьогодні невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 1° морозу, вдень 6−9° тепла.