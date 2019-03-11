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    Помер український дипломат Антон Бутейко

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    <span>Пішов з життя український дипломат Антон Бутейко</span> - Помер український дипломат Антон Бутейко
    Пішов з життя український дипломат Антон Бутейко
    Фото: УНІАН

    Екс-посол України в США Бутейко пішов з життя у 71 рік

    На 72-му році життя помер український дипломат, колишній посол України в США, народний депутат України Верховної Ради II скликання Антон Бутейко, повідомляє екс-міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко у Twitter.

    «Кілька годин тому відійшов у вічність Антон Денисович Бутейко. Світла людина. Видатний дипломат. Державник. Патріот. Таких мало. Було б багато, вже давно жили б у процвітаючій Україні. На його дипломатичному досвіді вчитимуться інші, якщо захочуть увійти в історію своєї країни», - написав Огризко.

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    Бутейко народився 6 квітня 1947 р. у с. Старий Чорторийськ Маневицького району Волинської області. У 1974 році закінчив Київський університет ім. Т.Шевченка, факультет міжнародного права, юрист-міжнародник, перекладач-референт англійської мови.

    Дипломатичну кар'єру розпочав у 1974 р. У 1980-1986 рр. - працівник секретаріату ООН (правове обслуговування багатосторонніх переговорів держав, підготовки проектів угод та інших документів). З кінця 1995 р. по кінець 1998 р. - перший заступник міністра МЗС України. З листопада 1998 р. по грудень 1999 р. - посол України в США. До вересня 2003 р. - посол України в Румунії. Подав у відставку на знак протесту проти підписання угоди про Єдиний економічний простір із Росією.

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