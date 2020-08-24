Держсекретар США Помпео привітав українців з Днем Незалежності



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Державний секретар США Майк Помпео

Дружба між США й Україною ніколи не була міцнішою – заявив Помпео

Державний секретар США Майк Помпео привітав українців з нагоди 29-ї річниці Незалежності. Американський політик наголосив на непорушності підтримки вільної і демократичної України.

Текст привітання опублікувало на своїй сторінці у Фейсбуці посольство США в Україні.

«Підтримка Сполученими Штатами вільної, життєстійкої та демократичної України непорушна. Ми залишаємось повністю відданими дипломатичним зусиллям із припинення агресії Росії на Сході України. Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються дотримуватися цієї політичної позиції, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над всією українською територією», - заявив Помпео.

Він також висловив солідарність з українцями у просуванні ключових реформ, що «пришвидшують економічне зростання, зміцнюють безпеку й верховенство права».

«Дружба між нашими країнами ніколи не була міцнішою, і ми сподіваємось продовжувати наше партнерство та співпрацювати з керівництвом і громадянами України, які будують світле, безпечне й демократичне майбутнє», - наголосив держсекретар США.

Помпео побажав українцям процвітання та успіхів. До слова, цього тижня заступник Помпео Стівен Бігун відвідає Україну.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема у Києві пройшов Марш захисників України.

Також зазначимо, що на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території. Там десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.



