Байден обіцяє в разі перемоги надати Україні летальне озброєння



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Байден вісім років був віцепрезидентом, республіканці критикують саме за відмову надати Україні летальну зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові комплекси «Джавелін»

У разі перемоги на виборах президента США демократ Джо Байден обіцяє працювати над тим, аби надати Україні летальне озброєння.

Про це повідомляє Голос Америки.

Така ініціатива міститься у вітальній заяві Байдена з нагоди 29–ї річниці незалежності України, опублікованій на сторінці його виборчої кампанії.

«Як президент я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена – Гарріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі летальне озброєння – водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху», – зазначив Байден у зверненні.

Як зауважує видання, адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років був віцепрезидентом, республіканці критикують саме за відмову надати Україні летальну зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові комплекси «Джавелін», Україна отримала вже від адміністрації чинного президента Дональда Трампа.

Як відомо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Головні претенденти на цю посаду – Дональд Трамп від республіканців та Джо Байден, який представляє Демпартію США.