Вибори у США: Меланія Трамп у «військовій формі» рятує свого чоловіка (фото, відео) вибори у сша

Меланія Трамп під час промови на підтримку свого чоловіка президента США Дональда Трампа фото: theguardian.com

Перша леді ефектно включилась у виборчу кампанію Дональда Трампа

У США в розпалі передвиборча кампанія: чинний президент Дональд Трамп щосили намагається сподобатися американському електорату. Поки що головний суперник глави держави Джо Байден веде вперед: останні соцопитування дають демократу більше шансів на перемогу. Саме тому Трамп застосовує свою «найпотужнішу зброю». Вчора у Рожевому саду Білого дому відбувся другий день Республіканської національної конвенції, і однозначною зіркою цього вечора стала перша леді США Меланія Трамп.

Меланія, як завжди, вразила всіх своєю ефектністю: і у зовнішньому вигляді, і у промові. Кілька тез пані Трамп йшли у розріз із офіційною позицією її чоловіка та Білого дому. Як пише CNN, текст своєї промови перша леді начебто не узгоджувала із Білим домом. До слова, користувачі соцмереж масово хвалили Меланію «чудова перша леді!», «Перша леді прекрасна, а от її чоловік-президент – ні», – пишуть коментатори під відео на YouTube із виступом Меланії.

Мілітарі-Меланія

Для виступу перед невеликою аудиторією та велетенською онлайн-спільнотою Меланія Трамп обрала костюм у стилі «мілітарі»: з приталеним жакетом кольору хакі із накладними кишенями на грудях. Під час виступу вона трималась прямо, практично не жестикулювала, однак її погляд був дуже виразним, а тон спічу – рішучим.

Під час виступу Меланія трималась прямо, практично не жестикулювала (фото: reuters)

Про коронавірус

Вже на початку своєї промови Меланія Трамп відійшла від тез свого чоловіка-кандидата, який до останнього заперечував серйозність пандемії коронавірусної хвороби та ігнорував проблему. На відміну від решти ораторів, які також у своїх виступах злегка торкнулися теми коронавірусу,

Меланія говорила про пандемію не як про переможену загрозу, а як про велику біду та найголовнішу проблему у країни. Перша леді США висловила сердечні співчуття родинам жертв Covid-19. Меланія подякувала медичним працівникам, які «піклувались про американців, хворих на вірус», і засвідчила, що її чоловік також переймається долями усіх американців, які постраждали від Covid-19.

«Я глибоко співчуваю всім, хто втратив рідну людину, і молюсь за тих, хто хворіє. Я знаю, що багато людей почуваються безпорадними. Я хочу, щоб ви знали: ви не самі», – запевнила вона. Меланія Трамп додала: «Ми не припиняємо боротьбу. Мій чоловік Дональд зробить усе, аби допомогти усім, хто того потребує, та справитися із цим викликом».

Про чесність чоловіка

Перша леді під час свого спічу спробувала також згладити негативні риси свого чоловіка. До прикладу, вона дещо применшила його прямолінійність і трошки забула про брехню Донадьда Трампа щодо коронавірусу. Журналісти BBC назвали її промову найщирішою та найлюдянішою з усіх, які пролунали на заході, однак коли вона почала говорити про чесність Трампа після своїх слів щодо коронавірусу, легка фальш все ж відчувалася. «Повна чесність – це те, чого ми як громадяни заслуговуємо від нашого президента. Хочеш це чи ні, ти завжди знаєш, що він думає», – зазначила Меланія.

Дружина 45 президента США Меланія Трамп (фото: The New York Times)

Про расизм

Перша леді США не оминула увагою інцидент у Вісконсіні із Джейкобом Блейком, 29-річним чорношкірим чоловіком, якому минулої неділі поліцейські сім разів вистрілили у спину. Наразі він перебуває у лікарні у важкому стані, і лікарі сумніваються, що після таких тяжких поранень він коли-небудь стане на ноги. Після цієї стрілянини у Вісконсіні третій день тривають заворушення та акції протесту.

У неділю поліцейські вистрілили в спину 29-річного афроамериканця Джейкобу Блэйку, коли він сідав у машину, де на нього чекали троє його дітей. Поліцейських, які відкрили вогонь, наразі відправили у адміністративну відпуску, доки триває розслідування. Причина стрілянини достеменно невідома. Як повідомляють ЗМІ, очевидці стверджують, що Блейк намагався розняти двох жінок, які билися, і випадково втрапив у бійку з правоохоронцями. Один зі свідків також повідомив, що чув, як хтось попросив Блейка кинути ніж. Однак губернатор штату Вісконсин Тоні Іверс повідомив, що немає жодних доказів, що Блейк був озброєний.

«Як і всі ви, я розмірковувала про расові заворушення в нашій країні… Сувора реальність полягає в тому, що ми не пишаємося деякими епізодами нашої історії. Я закликаю вас зосередитись на майбутньому, а не дивитися у минуле», – сказала Меланія Трамп.

Перша Леді також додала: «Я закликаю людей до єднання, щоб ми могли працювати і відповідати нашим американським ідеалам. Я також прошу людей припинити насильство та грабунки, що здійснюються нібито в ім'я справедливості, і ніколи не керуватися стереотипами щодо кольору шкіри людини».

Опоненти Трампа часто звинувачують його у розпалюванні расової напруги, хоча темношкірі оратори на відкритті Республіканської конвенції рішуче заперечували, що він є расистом.

Повагу Трампа до жінок

Не секрет, що слабке місце Трампа – це величезний дефіцит підтримки серед жінок-виборців. І це не дивно: Трамп неодноразово опинявся у центрі скандалів із сексуальними домаганнями до жінок чи сексистськими висловами, сповненими неповаги. За даними кількох соцопитувань, до головного конкурента Трампа Джо Байдена жіноча частина електорату ставиться набагато прихильніше.

Трамп подякував дружині (фото: news.sky.com)

Відтак, Меланія намагалася зобразити свого чоловіка турботливим, а також наголосила, що за останні кілька місяців «він збільшив кількість жінок на керівних посадах в своїй адміністрації». Показово, що у другий вечір конвенції республіканці дали слово багатьом жінками з адміністрації Трампа.

Наталія Сокирчук, «Главком»