В Україну прийшов антициклон з півночі: морози посиляться

Опадів сьогодні в Україні не очікується

У п’ятницю, 12 січня, в Україні переважатиме суха погода з невеликими морозами. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко. За її даними, погоду сьогодні в Україні визначатиме антициклон з півночі. «Його «роги» витісняють атмосферні фронти на захід та на південь Європи… Тому в нас завтра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опадів сьогодні в Україні не очікується

У п’ятницю, 12 січня, в Україні переважатиме суха погода з невеликими морозами. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її даними, погоду сьогодні в Україні визначатиме антициклон з півночі. «Його «роги» витісняють атмосферні фронти на захід та на південь Європи… Тому в нас завтра (у п’ятницю. - Ред.) суттєві опади - навряд, переважатиме суха погода», - зазначила вона.

Синоптична карта

Згідно з прогнозами Діденко, у п’ятницю вдень на півночі та сході України 0-3 градуси морозу. на заході, центральних областях та на півдні 0-4 градуси тепла.

«У Києві 12 січня опадів не очікується, вночі -3, -4 градуси, вдень у п'ятницю 0-2 градуси морозу», - повідомила синоптик.

Вона прогнозує, що 13-14 січня морози посиляться.

Як повідомлялося, вже наступного тижня в Україні може випасти сніг.