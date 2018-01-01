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    В Україну прийшов антициклон з півночі: морози посиляться

    Опадів сьогодні в Україні не очікується
    У п’ятницю, 12 січня, в Україні переважатиме суха погода з невеликими морозами. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко. За її даними, погоду сьогодні в Україні визначатиме антициклон з півночі. «Його «роги» витісняють атмосферні фронти на захід та на південь Європи… Тому в нас завтра
    • Сьогодні, 08:41
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    Опадів сьогодні в Україні не очікується

    У п’ятницю, 12 січня, в Україні переважатиме суха погода з невеликими морозами. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

    За її даними, погоду сьогодні в Україні визначатиме антициклон з півночі. «Його «роги» витісняють атмосферні фронти на захід та на південь Європи… Тому в нас завтра (у п’ятницю. - Ред.) суттєві опади - навряд, переважатиме суха погода», - зазначила вона.

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    Синоптична карта

    Згідно з прогнозами Діденко, у п’ятницю вдень на півночі та сході України 0-3 градуси морозу. на заході, центральних областях та на півдні 0-4 градуси тепла.

    «У Києві 12 січня опадів не очікується, вночі -3, -4 градуси, вдень у п'ятницю 0-2 градуси морозу», - повідомила синоптик.

    Вона прогнозує, що 13-14 січня морози посиляться.

    Як повідомлялося, вже наступного тижня в Україні може випасти сніг.

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