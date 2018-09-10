В Україну сьогодні доставлять перший локомотив General Electric



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Локомотив TE33AC General Electric

Наприкінці 2018 року та впродовж першого кварталу 2019 року планується постачання 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC

Перший локомотив TE33AC американської компанії General Electric прибуде до України о 21 годині 10 вересня.

Про це повідомив очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Twitter.

«Близько 21-ї сьогодні зустрічаємо судно з першим локомотивом TE33AC General Electric. Зранку-розвантаження краном на рейки, підготовка до руху, митні формальності і 14-го вересня наш «Тризуб» попрямує «холодною тягою» на Крюківський завод для остаточного укомплектування, - написав він.

Як зазначає «Центр транспортних стратегій», локомотив перевозить до України судно BBC Balboa. Зранку, 10 вересня, воно ввійшло в акваторію Чорного моря, а близько 21 години очікується його розвантаження на морському порту «Чорноморськ».

23 лютого «Укрзалізниця» та американська корпорація General Electric підписали мільярдний контракт. Рамкова угода передбачає модернізацію локомотивів та будівництво нових. Однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів в Україні: на першому етапі — 10%, пізніше — 40%.

Наприкінці 2018 року та впродовж першого кварталу 2019 року планується постачання 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10 %. Їх виробництво стартувало на початку 2018 року в США, і перші поставки заплановані вже цієї осені. Загалом за 15 років УЗ планує закупити до 225 нових тепловозів та модернізувати до 75 існуючих.