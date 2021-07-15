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    В Україну сунеться хмара пилу з Сахари (фото)

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    За таких умов фахівці рекомендують населенню, яке належить до групи ризику, утриматися від перебування на вулиці - В Україну сунеться хмара пилу з Сахари (фото)
    За таких умов фахівці рекомендують населенню, яке належить до групи ризику, утриматися від перебування на вулиці
    Фото: Укрінформ

    Забруднене повітря буде особливо небезпечне для людей хворих на астму

    На Україну з боку Польщі насувається пилова хмара з Сахари. Про це повідомив синоптик Валерій Латуха на сторінці у Facebook.

    «Щільна пилова хмара з Сахари накриває Україну. Цього разу вона насувається із Заходу, з території Польщі», – повідомив він.

    За словами синоптика, аерозолі (частинки в повітрі) загрожують здоров’ю людей при вдиханні, особливо хворими на астму чи іншими респіраторними захворюваннями.

    «Аерозолі також впливають на погоду та клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар», – розказав синоптик.

    За таких умов фахівці рекомендують населенню, яке належить до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна. Якщо є нагальна потреба вийти на вулицю, слід взяти із собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.

    Як раніше повідомлялося, спека погіршила стан повітря у Києві і місто опинилося у десятці найбрудніших мегаполісів.

    Теги: Польща клімат спека повітря
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    В Україну сунеться хмара пилу з Сахари (фото)