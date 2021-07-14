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    Спека погіршила стан повітря: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів

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    Характер погоди сприяє накопиченню шкідливих домішок в атмосфері - Спека погіршила стан повітря: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів
    Характер погоди сприяє накопиченню шкідливих домішок в атмосфері
    Фото з відкритих джерел

    Згідно з прогнозами, в найближчі дні стан повітря в Києві не покращиться

    Станом на ранок 14 липня Київ знаходиться на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 93 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

    Синоптики кажуть, що спекотний, без опадів, характер погоди сприяє накопиченню шкідливих домішок в атмосфері.

    Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, у найближчі дні стан повітря в Києві не покращиться.

    За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, минуло тижня в Києві зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом:

    • завислих речовин – у 1,0-1,3 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулицях Семена Скляренка, Каунаській, площі Перемоги;
    • оксиду вуглецю – у 1,2-1,9 раза на проспекті Перемоги (район метро Святошин), вулицях Семена Скляренка, Олександра Довженка, Бессарабській та Деміївській площах;
    • діоксиду азоту – у 4,6-5,1 раза – на площі Перемоги, вулицях Каунаській, Інженера Бородіна, Бессарабській площі; у 4,1-4,3 раза – на вулицях Семена Скляренка, Попудренка, проспекті Перемоги; у 2,3-3,4 рази – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;
    • формальдегіду – у 3,0-3,6 рази – на площах Бессарабській, Деміївській, Перемоги, вулицях Семена Скляренка, Олександра Довженка, Попудренка, проспекті Перемоги; у 1,4-2,9 рази – на інших постах спостережень.

    Порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення атмосферного повітря міста суттєво не змінився.

    За прогнозом синоптиків, у середу в Києві вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

    14-16 липня у Києві та у столичній області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Теги: екологія Київ рейтинг спека повітря
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    Спека погіршила стан повітря: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів